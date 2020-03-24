المحليات تطارد الباعة .. فض سوق الثلاثاء بـ طوخ لمواجهة كورونا.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة طوخ حملة مكبرة لفض سوق قرية الدير التابعة للمركز والمدينة بناء على تكليفات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.





وقام مسئولو الوحدة المحلية ومجلس المدينة بفض جميع الأسواق والسويقات الأسبوعية فى إطار تنفيذ قرار منع الاسواق مؤقتا كأحد الإجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتنسيق مع الشرطة بالمحافظة.





واتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وواصلت المحافظة من حملات تعقيم وتطهير المنشآت العامة والمصالح الحكومية وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشارك اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فى اعمال حملة تطهير مديريات الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وعدد من المدارس بمدينة بنها ، كما شارك المحافظ فى اعمال رش الشوارع الرئيسية بالمحافظة لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.





وأكد محافظ القليوبية على ضرورة استمرار عمليات التعقيم والتطهير الكامل لكافة المنشآت والمصالح والمديريات والمؤسسات المختلفة بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشدد الهجان على ضرورة المتابعة اليومية من رؤساء المدن وتكثيف حملات التوعية لتعريف المواطنين بأعراض المرض ومخاطره وكيفية الوقاية منه.