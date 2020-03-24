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لمنع انتشار فيروس كورونا.. مدبولي داعيا: ربنا يجنب مصر ويحفظها من كل سوء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب

دعا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد -19" قائلا : "أدعو الله أن يجنب مصر ويحفظها من كل سوء وأن تسلم من إنتشار هذا المرض وربنا معانا في المرحلة القادمة".


وأكد مصطفى مدبولي خلال المؤتمر أن خطة الحكومة كانت مكونة من 3 مراحل للتعامل مع مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أننا نسير وفق خطة محكمة تماشيا مع كل مرحلة للحفاظ علي صحة المصريين.


وناشد رئيس الوزراء بضرورة تعاون المواطنين مع الحكومة في تخطي هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن، مطالبا تقليل الحركة بين المحافظات وفرض إجراءات للحد من انتقال المواطنين، واجراء بعض الخدمات الالكترونية .


وأوضح أننا قررنا حظر حركة المواطنين في الطرق العامة بداية من 7 مساء وحتى السادسة صباحا، وإيقاف وسائل النقل الجماعي العام أو الخاص في نفس التوقيت، لافتا إلى أنه تقرر غلق كافة الأندية والأماكن التي تقدم الترفيه والمطاعم بشكل كامل ولمدة أسبوعين.


وأشار إلى أننا قررنا إغلاق المحال التجارية والحرفية بما فيها المراكز التجارية وغلقها كاملا الجمعة والسبت، وتعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لـ 15 يوما إضافية بعد قرار بالتعليق، وتطبيق غرامة مالية والحبس للمخالفين .


واختتم مصطفى مدبولي قائلا : كل الشكر والتقدير لكل العاملين في القطاع الطبي للمجهود المبذول خلال الفترة الماضية لأنهم يمثلون خط المواجهة الأول لفيروس كورونا.

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