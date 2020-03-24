عميدة إعلام القاهرة: ندرس خطة بديلة للامتحانات في حالة صدور قرارات جديدة

قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية مستمرة في عملية التعليم عن بعد، لافتة إلى أنه تم بالفعل رفع جميع المقررات على موقع الجامعة سواء فى مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا.





وأضافت مصطفى، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه تم تفعيل قنوات اليوتيوب و تخصيص قناة لكل مستوى دراسي تم فيها رفع المحاضرات وكذلك استخدام منصات الكترونية متعددة للتواصل مع الطلاب والتفاعل معهم.





وأشارت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى بالنسبة لامتحانات الميدتيرم سيتم إضافته على الامتحان النهائى وفقا لقرار وزير التعليم العالى وتوجيهات رئيس الجامعة، موضحة أنه بالنسبة للامتحانات هناك دراسة لبدائل الكترونية فى حالة صدور قرار بذلك حتى تكون لدينا خطة بديلة.



