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محافظات

صلوا في بيوتكم.. أوقاف القليوبية: البكاء أثناء رفع الآذان متاجرة بالدين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:05 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

حرص الشيخ صفوت أبوالسعود كيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على متابعة عمل غرفة عمليات المديرية لتنفيذ القرارات المتعلقة بوقف صلاة الجماعة بالمساجد والاكتفاء بالأذان، وذلك بحضور مدير الدعوة ومدير المتابعة ورؤساء الأقسام.


وقام وكيل أبوالسعود بتوضيح وشرح الأمر للمواطنين بأن غلق المساجد ضرورة شرعية حفاظا على النفس وأن ما نراه من صور التدين مثل بكاء البعض أثناء قوله "صلوا فى بيوتكم" وبعض العبارات مثل "أن الله أغلق أبواب المساجد في بيوتنا" وكل هذه الصور من قبيل المتاجرة الرخيصة بالدين كخروج بعض الفئات بالأمس مكبرين في تجمعات تساعد على نشر العدوى.


وأكد أن الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا المؤذن فى عهد رسول الله يقول "صلوا في بيوتكم" لم يقولوا ان الله أغلق بابه فى وجوههم، والمؤذن نفسه لم يصدر منه بكاء وهو يردد "صلوا فى بيوتكم " ولم يكونوا من هواة الشو الإعلامى لأنهم يعلمون أن هذا حكم شرعى يجب الامتثال له لأنهم يعلمون أن الله يحب أن تؤتى رخصه، لأنهم يعلمون بأمر الله.


وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن الدين هو لخدمة الإنسان وليس لهلاكه فالله عز وجل فتح لنا باب الرحمة ولم يغلقه أمام أحد مؤكدا أن المرحلة تتطلب تنفيذ جميع التوجيهات الصادرة من الوزارة فى هذه المرحلة وبكل قوة ودون تردد، واتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث مخالفة، ولا مجال للمغيبين والمتقاعسين في هذا الوقت.


وأكد أن البشر قبل الحجر والساجد قبل المساجد وما يتم حاليا من إجراءات هي بالمقام الأول لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وهلاك الإنسان.

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