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اقتصاد

بنك ناصر الاجتماعي يبدأ تأجيل أقساط العملاء 6 أشهر تنفيدًا لمبادرة المركزي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:05 م
بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى
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أ ش أ
قال الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك بدأ تنفيذ مبادرة وتعليمات البنك المركزى بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا.

ونفي نائب رئيس مجلس الإدارة، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء"، ما تردد علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم التزام البنك بالتعليمات نظرا لتبعيته لوزارة التضامن الاجتماعي، وأكد أن البنك يلتزم بتعليمات البنك المركزي وهناك تناسق بين البنك والبنك المركزي.

وأوضح أن دور البنك في المقام الأول هو الاهتمام بموظفي الدولة والأسر الأكثر احتياجا كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل كما أنه يعد من البنوك الاجتماعية الرائدة ويحمل على عاتقه مسئولية دعم الطبقات الأكثر احتياجا وهي المهمة التي أداها بجدارة.

ولفت إلى أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين ويتم احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن تتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب العائد على فترة 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير، وحال رغبة العميل عدم تحمل قيمة التكلفة الإضافية على فترة 6 أشهر الإضافية وعدم الاستفادة من التأجيل، يكون واجبًا على البنك الامتثال لطلب العميل.
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