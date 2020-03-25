رغم تحذيرات انتشار كورونا..شاهد.. تزاحم للمواطنين للحصول على خدمات الإنترنت والتليفون والمرتبات الشهرية

"ابقوا في منازلكم".. "15 يوما إما انحسار وإما انتشار".. على دار الأيام الماضية لم تتوقف وسائل الإعلام، وخطابات الدولة عن ترديد تلك الارشادات للحد من اختلاط المواطنين، والتصدي لانتشار فيروس

كورونا ضمن خطط الدولة الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وهو ما دفع الدولة لاتخاذ العديد من القرارات لمطالبة المواطنين بالتزام منازلهم.





ورغم كافة التحذيرات التى تنوه عنها كافة الأجهزة والوسائل الإعلامية والإلكترونية وغيرها ، فقد شهدت مواقع تقديم

خدمات دفع فواتير شبكة الإنترنت وأيضاً خدمات التليفون المنزلى تزاحم شديد من قبل بعض العملاء لسداد الفواتير المستحقة عليهم، ضاربين بكل تلك التحذيرات عرض الحائط، وكأنهم في مأمن عن الإصابة بفيروس كورونا، أو أنهم لا يدركون حجم الخطر.





حالة الزحام الشديدة على شبابيك وفي مواقع تقديم خدمات دفع الفواتير، اضطرت العالملين بهذه المواقع في التفكير في الدفع بهذا الزحام لخارج مقرات العمل لتخفيف حدة الزحام، والتعامل مع أعداد محدودة من المواطنين، وإدخال عدد محدود بالداخل لمنع أى تزاحم لإنهاء إجراءات سداد الفواتير .





ويقول أحمد مصطفى في مقترح للقضاء على التزاحم أمام مواقع سداد الفواتير ، بأن آلية تحصيل فواتير خدمات

الإنترنت والتليفون الأرضى تحتاج إلى إتباع طرق أخرى ، وأبرزها آلية الدفع الفورى من خلال الماكينات التى تتواجد ببعض الأماكن والسوبر ماركت ، على أن يتم في نفس الوقت وقف أى رسوم إضافية يتم أخذها على خدمة سداد الفواتير في حالة قيام العميل بالسداد عبر ماكينة الدفع الفورى ، وهذا سيساهم بشكل جذرى في حل مشكلة التزاحم هذه أمام المواقع الرسمية لسداد الفواتير .





كما شهدت أيضاً بعض ماكينات الصرف الآلى أمام البنوك ومكاتب البريد تزاحم من المواطنين للحصول على مستحقاتهم المالية الخاصة بمرتبات شهر مارس الجارى .





هذا وتكثف الأجهزة التنفيذية بأسوان من إجراءاتها الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها منع

التجمعات والالتزام بتعليمات الحكومة وهو الذى يتطلب التكاتف والتعاون من الجميع لعبور هذه المرحلة الحرجة .





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