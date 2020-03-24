التحقيق مع رئيس قرية الميمون في بني سويف لمخالفة قرارات مجلس الوزراء

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحالة العامة بمركزي ناصر والواسطى ، والإطمئنان على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة ، والالتزام بالاجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا .





وأحال محافظ بني سويف للتحقيق رئيس مجلس قروي الميمون ، بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد بعض المحال العامة بالقرية لمخالفتها قرارات مجلس الوزراء ، مشددا على أنه لن يتهاون في أية مخالفة لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا ، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين.





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