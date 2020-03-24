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محافظات

التحقيق مع رئيس قرية الميمون في بني سويف لمخالفة قرارات مجلس الوزراء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:02 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحالة العامة بمركزي ناصر والواسطى ، والإطمئنان على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق المحال العامة ، والالتزام بالاجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا . 

وأحال محافظ بني سويف للتحقيق رئيس مجلس قروي الميمون ، بسبب عدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد  بعض المحال العامة بالقرية لمخالفتها  قرارات مجلس الوزراء ، مشددا على أنه لن يتهاون في أية مخالفة لقرارات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا ، وحرصا على سلامة وصحة المواطنين. 

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وخلال جولته أمر محافظ بني سويف بغلق جيم بمدينة الواسطى ، لمخالفته لقرارات مجلس الوزراء ، وموجها بغلق أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الواسطى، لتخلصها من النفايات الطبية بطريقة غير صحية ، والقائها في مخلفات البلدية ، والذي يشكل خطورة على الصحة العامة. 
 
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