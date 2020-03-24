AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تفاصيل القبض على مصور فيديو أذاع فيه نفاد السلع بالسعودية

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:02 م
النيابة السعودية
النيابة السعودية
Advertisements
عبدالله قدري
ألقت شرطة منطقة نجران القبض على مصور مقطع الفيديو، الذي أذاع فيه نفاد السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة .

وكان أمير منطقة نجران ، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، وجّه اليوم (الثلاثاء) بالقبض أحد الأشخاص، بعد قيامه بتصوير فيديو لأرفف فارغة، مدعيًا نفاد السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

وأبانت الإمارة من خلال مقطع فيديو مرفق، وقوف الفرق الميدانية على الموقع، حيث تبين أن المصور استهدف تصوير جهة من الأرفف الفارغة من بعض السلع، وذلك لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر.

وأوضحت أن المصور تجاهل العبارة المكتوب عليها: “تم انتقال الشامبوهات والكريمات إلى القسم الجديد”، بينما كان المتجر يعمّ بالوفرة من حيث السلع الغذائية وغيرها، حتى في المخزون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. صينية رفضت ارتداء القناع فطردها مسئولو المتجر بالقوة

أخبار التوك شو.. التان يتسبب في سرطان الجلد.. مناورات روسية ليلية بطائرات سو-34.. العراق يزود مصر بـ 12 مليون برميل نفط سنويا.. وأسرة طفلة الـ 100 مليون: فوجئنا بتهنئة الجميع

بسبب فيروس كورونا .. المتاجر والصيدليات البريطانية فارغة من الأدوية والأطعمة

المحلات فارغة بسبب كورونا.. فوبيا الشراء تضرب محلات بريطانيا.. صور

العجوز والأرفف الفارغة.. حكاية صورة كسرت القلب.. فيديو

ممرضة بريطانية تبكي: مش لاقية وجبة آكلها.. فيديو

ترشيحاتنا

السيسى يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم .. صور

أول تعليق من مجلس الوزراء على ما حدث في الإسكندرية.. فيديو

بعد ظهوره فى الصين.. فيروس هانتا لا يمكن انتشاره في مصر .. تفاصيل

الرقابة الإدارية: ضبط 143 ألف قفاز طبي وكمامة و237 لتر كحول مجهولة المصدر

بعد وفاة شخص.. فيروس جديد يضرب الصين

بعد ظهور فيروس هانتا فى الصين.. 8 خطوات يجب اتباعها لرفع المناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز

رولز رويس rolls royce تطلق شبكة تواصل مخصصة لعملائها محمد رمضان واحد منهم.. فيديو

تنفيذا لتوجيهات محافظ الجيزة .. شركات لجمع القمامة بحي جنوب .. ومؤسسة أبو العينين تنفذ حملة للتوعية ضد كورونا من منزل لمنزل.. صور