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رياضة

استمرار إيقاف الدوري الألماني حتى 30 إبريل المقبل بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:06 م
الدوري الألماني
الدوري الألماني
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إسماعيل محمود
أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استمرار إيقاف منافسات الدوري المحلي البوندسليجا و دوري الدرجة الثانية حتى نهاية شهر إبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوبيد 19

ونشرت الرابطة بيانًا، أكدت فيه استمرار تعليق منافسات الدوري الألماني، ودوري الدرجة الثانية حتى الثلاثين من شهر إبريل القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه سبق الإعلان عن إيقاف منافسات الدوري الألماني حتى الثالث من إبريل، لكن لم يتم السيطرة على الفيروس القاتل، ليتقرر استمرار تعليق المنافسات حتى نهاية الشهر المقبل.
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