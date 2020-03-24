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رياضة

المنتخب الأولمبي: وعدنا بإحراز ميدالية فى الأولمبياد .. لكن قرار التأجيل خارج عن إرادتنا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:31 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
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محمد رشاد
علق علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأوليمبي، على قرار تأجيل بطولة أولمبياد طوكيو للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في دول العالم.

وأعلن رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، توصله لاتفاق مع اللجنة الأولمبية لتأجيل منافسات الأولمبياد للعام المقبل رسميًا. طالع التفاصيل

وقال عبد العزيز خلال برنامج "أخبارنا" على قناة "الزمالك": "كنا على أهبة الاستعداد وكنا نأمل أن نستغل حماس اللاعبين بعد التتويج ببطولة إفريقيا وأن نخوض الأولمبياد في موعدها".

وأضاف: "كنا قد وعدنا بإحراز ميدالية ولكن هذه ظروف خارجة عن إرادتنا ،لو حتى الأولمبياد تأجلت أكثر من عام فسيظل المشاركون فيها اللاعبين مواليد 1 يناير 1997".


وأتم: "إن شاء الله نستطيع خلق دوافع جديدة للاعبين من أجل خوض الأولمبياد بنفس روح بطولة أمم إفريقيا".

يذكر أنه من المقرر أن يشارك منتخب مصر الأوليمبي، بعد حصد بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في نوفمير الماضي بمصر.
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