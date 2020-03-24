AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باكستان تسجل ارتفاعا بأعداد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 حالة، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقًا للإحصاء الرسمي الصادر عن الحكومة الباكستانية فقد ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا في جميع أنحاء باكستان إلى 7 حالات، وتمثل 6 أشخاص للشفاء.

ويُعد إقليم السند الأكثر تضررًا بفيروس كورنا حيث ارتفعت فيه الإصابات إلى 407 حالات، ويليه إقليم البنجاب بـ267 حالة، وارتفعت الإصابات في إقليم بلوشستان إلى 110 حالات، وإقليم خيبر بختونخواه 38 حالة، وإقليم جيلجيت بلتستان 80 حالة، وحالة واحدة في إقليم كشمير الحرة، و 15 حالة في العاصمة الفيدرالية إسلام آباد.

من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن حزمة دعم إغاثة تهدف إلى توفير الدعم المالي لمختلف قطاعات الاقتصاد المتضررة من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة القتلى جراء سوء الأحوال الجوية بباكستان إلى 41 شخصا

ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في باكستان إلى 83 قتيلا

وفاة أكثر من 100 شخص في باكستان بسبب البرد

مصرع 105 أشخاص وإصابة 96 آخرين جراء تساقط الثلوج في باكستان

برغم ارتفاع ضحايا كورونا.. باكستان تستأنف رحلات الطيران مع الصين

بسبب "كورونا".. باكستان تعلق رحلاتها الجوية إلى الصين واليابان حتى منتصف الشهر المقبل

ترشيحاتنا

هل وباء جديد؟.. وفاة صيني جراء إصابته بـ فيروس هانتا.. اعرف التفاصيل

يسبب الوفاة .. أعراض فيروس هانتا بعد انتشاره في الصين

حظر التجول وإغلاق المحلات وتعليق المواصلات.. تعرف على قرارات الحكومة اليوم لمواجهة كورونا

الداخلية تتخذ جميع الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر.. فيديو

ضبط تاجر عمله بحوزته مبالغ كبير بسوهاج

الإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز