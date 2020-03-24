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أخبار العالم

ترامب يستغيث برئيس كوريا الجنوبية.. والأخير يحرجه

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من كوريا الجنوبية تقديم العون إلى الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب "سي إن إن"، وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان صدر عنها، إن ترامب طلب من نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، خلال اتصال هاتفي جمع الرئيسان الثلاثاء، لبحث مستجدات فيروس كورونا إرسال معدات طبية.

وأضافت أن الاتصال ركز على تفشي فيروس كورونا المستجد، وكشفت عن طلب وجهه ترامب لنظيره الكوري الجنوبي، من أجل تزويد بلاده بمعدات طبية لمواجهة الجائحة.

ورد جاي إن قائلا إنه:""إذا كان لدينا البديل في بلادنا، سندعم قدر المستطاع.

وأوضح لترامب أنه ما يطلبه يتطلب موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على المعدات الطبية، وأكد الرئيس الأمريكي أنه سيتخذ خطوات فورية لضمان حصول ذلك الثلاثاء، وفقا للبيان.

وأبدى ترامب إعجابه بالطريقة التي واجهت كوريا الجنوبية بها الفيروس .

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