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توك شو

بسمة وهبة عن مظاهرات كورونا: يا مثبت العقل والدين يا رب

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:01 م
مظاهرات الاسكندرية
مظاهرات الاسكندرية
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عبد الخالق صلاح
قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن وضع الاستهتار بفيروس كورونا؛ كان لابد له أن يواجه بقرارات قوية من الدولة؛ خاصة أن الدولة كانت تتسول وتناشد المواطنين بالمكوث في البيت وعدم الخروج خوفا عليهم من انتشار فيروس كورونا. 


وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، "الدولة كانت بتقول للناس قبل الحظر بلاش الخروج والتجمعات، عشان ميحصلش فينا زي إيطاليا وفرنسا"، موضحة أن المواطنين كانوا يتحايلون على الدولة ويفتحون المقاهي ويقيمون الأفراح ويخرجون في الشوارع.


وتابعت وهبة "اللي مش خايف على نفسه يخاف على أهله؛ وكل اللي حصل في الاسكندرية قلة وعي وتحريض اخواني؛ ازاي نعمل مسيرة ضد الفيروس".


واستطردت وهبة، "يا مثبت العقل والدين يارب ازاي يعني نتظاهر ضد فيروس.. الدولة واعية وصحية للمؤامرات ". 

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