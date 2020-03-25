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الدكتور أحمد السبكي: تسليم العلاج الشهري لـ 30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة ببورسعيد مجانًا في محل سكنهم.. وتطوع بعض أعضاء الفريق الطبي والشباب لتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أي مقابل مادي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد غالي
  •  الهيئة العامة للرعاية الصحية:
  • تطوع بعض أعضاء الفريق الطبي والشباب لتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أي مقابل مادي 
  • الخدمة المجانية تهدف لتقليل الكثافات العددية للمواطنين المترددين على العيادات والوحدات والمراكز الصحية لمواجهة فيروس كورونا
  • التواصل تلفونيًا مع أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين لتحديد موعد لتسليمهم أدويتهم المقررة في محل إقامتهم


أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن قرارها بتسليم العلاج الشهري لـ 30 ألف منتفع من أصحاب الأمراض المزمنة من المسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، مجانًا في محل سكنهم.



يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير التي تطبقها الهيئة لمواجهة فيروس كورونا.



وأكدت الهيئة أنه تم البدء أمس، الثلاثاء، في تسليم الأدوية لـ حوالي 200 منتفع.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، أن هذه الخدمة المجانية تهدف إلى تقليل الكثافات العددية للمواطنين المترددين على العيادات والوحدات والمراكز الصحية المختلفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية، والتي يتم صرف الأدوية المقررة لأصحاب الأمراض المزمنة من خلالها.



وأوضح "السبكي" أنه تم التواصل تليفونيًا مع أصحاب الأمراض المزمنة من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال بياناتهم المسجلة بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة بملفاتهم الطبية الإلكترونية والمسجل بها التشخيص الطبي والأدوية المقررة، سواء أدوية لعلاج "الضغط  أو السكر أو التصلب المتعدد"، أو غيرها من الأمراض المزمنة، والذين يبلغ عددهم حوالي 30 ألف مريض، لتحديد موعد لتسليمهم أدويتهم المقررة في محل إقامتهم.



وأشار إلى تطوع بعض أعضاء الفريق الطبي من العاملين بالوحدات والمراكز التابعة لهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، لتوصيل الأدوية لأصحابها بدون أي مقابل مادي نظير ذلك، وخارج مواعيد عملهم الرسمية، وذلك حرصًا منهم على سلامة أصحاب هذه الأمراض لأنهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ويأتي ذلك اتساقًا مع المبادرة التي أطلقها الفريق الطبي من العاملين بالهيئة بهاشتاج "خليك في بيتك" منذ 19 مارس الجاري، والتي تدعو إلى التزام المواطنين في المنازل، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


ولفت إلى تطوع بعض الشباب من محافظة بورسعيد لتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في أماكن إقامتهم بدون أي مقابل، كاستجابة سريعة للمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار "كلنا جبهة واحدة" والتي تدعو إلى تكاتف جميع الجهود لمواجهة فيروس كورونا، وحرصًا منهم على المشاركة المجتمعية جنبًا إلى جنب مع جهود العاملين بالقطاع الطبي.
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