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محافظ الإسكندرية: تجمعات المواطنين لم تستمر أكثر 45 دقيقة ..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:29 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، إن هناك بعض الأشخاص يريدون السوء لمصر لما يحملونه في صدورهم من نوايا خبيثة، قاموا بعمل دعوة للنزول للشارع، وقد شاركهم بعض البسطاء الذين لا يريدون إلا رفع هذا البلاء والوباء عن مصر واجتمعوا معهم دون علمهم أن هؤلاء يريدون زرع الإثارة بين الناس .


وأضاف  الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أن الأمن قام بدور رائع عند معرفته بالتجمع، حيث قام بالنزول إلى الشارع على الفور وبفض هذه التجمعات .

وأوضح  أن هناك مجموعة تم القبض عليهم، ولكن عند التحقيق معهم ثبت أنهم من البسطاء الذين لا يعلمون ولا يدركون أى شىء، إلا أنهم ظنوا أن هذا من الممكن أن يساعد على رفع هذا البلاء.

وتابع المحافظ: أن هذه التجمعات لم تستمر أكثر من 45 دقيقة، كما أن سبب نزول هؤلاء إلى الشوارع كانت بناء على دعوة دعا إليها الهارب معتز مطر.

واستكمل : أن المواطن الغير ملتزم بقرارات الدولة لا يضر نفسة فقط ولكنة يقوم بضرر أمه كاملة .
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