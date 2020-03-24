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الإنتاج الحربي: المنتجات تباع للمصريين بتكلفتها دون زيادة وهامش ربح ..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:39 م
محمد بكر المتحدث
محمد بكر المتحدث الرسمي بأسم وزارة الانتاج الحربي
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محمود محسن
أكد محمد بكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن مصانع وخطوط الإنتاج الموجودة في جسر السويس والهرم ومصر الجديدة وفي الإسكندرية وعدد من المحافظات الأخرى توفر المطهرات والسلع للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية.


وأضاف بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سعر الكحول الإيثيلي 70% سيكون 10 جنيهات والجيل 70% سيكون بدءا من 7 جنيهات حتى 84 جنيها، وأيضا المطهر بالصابون 250 مللى يبدأ من 24 جنيها.

وتابع  المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، أن كل المنتجات تباع للمصريين بتكلفتها دون زيادة وهامش ربح، مؤكدا أنه بالنسبة للماسكات يتم تصنيع ماسك N95 وسيتم طرحه بـ 12 و13 جنيها في حين أنه كان يباع في الخارج ويباع فى الخارج بـ 113 جنيها.

وأشار إلى أنه خلال تلك  الفترة نحاول أن يكون خط الانتاج يصل الى 1000 ماسك فى اليوم وسيكون هناك متواجدة بمنافذ الإنتاج الحربي وسيصل عددها إلى 100 ألف.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن الوزارة بدأت بكل خطوط إنتاجها أن تعمل على سد احتياجات جزء كبير من السوق؛ لمواجهة أزمة الفيروس للقضاء على الجشعين. 

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