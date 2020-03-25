مواطن يشكو حذف اسمه من بطاقة التموين منذ نوفمبر 2019

شكا المواطن محمود أحمد عيسى من محافظة الإسماعيلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة صرف السلع التموينية .





ويقول فى رسالته :"تم حذفى من بطاقة التموين بشكل عشوائى والتى تحمل رقم 119000680577 وتم كتابتها باسم نجلتى على الرغم من أنها كانت مضافة إلى بطاقتى هى وأبنائها".





وأضاف : قدمت أكثر من تظلم ولم يتم تعديلها حتى الآن منذ شهر نوفمبر 2019





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



