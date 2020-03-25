AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يشكو حذف اسمه من بطاقة التموين منذ نوفمبر 2019

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن محمود أحمد عيسى من محافظة الإسماعيلية ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من توقف بطاقة صرف السلع التموينية .

 ويقول فى رسالته :"تم حذفى من بطاقة التموين بشكل عشوائى والتى تحمل رقم 119000680577 وتم كتابتها باسم نجلتى على الرغم من أنها كانت مضافة إلى بطاقتى هى وأبنائها".

وأضاف : قدمت أكثر من تظلم ولم يتم تعديلها حتى الآن منذ شهر نوفمبر 2019

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد يشكو حذف 3 أفراد من أسرته من التموين فى عين شمس

رجائي يشكو حذف 3 أفراد من بطاقة التموين.. صور

هبة تشكو حذف فردين من بطاقتها التموينية

مسن يشكو من حذف 3 أفراد بـ بطاقته التموينية

مواطن يشكو من توقف بطاقة التموين الخاصة به

مواطن يشكو إيقاف بطاقة التموين وحصة الخبز .. بزعم امتلاك أكثر من سيارة

ترشيحاتنا

عقب حظر التجوال.. هذه نصائح أوبر لعملائها

تعليق نارى من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.. شاهد

لو حاسس بأعراض كورونا.. متى تدخل مرحلة الخطر؟

يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

لقاح عمره قرن قد يحمي الإنسان من فيروس كورونا

دعاء رفع الوباء عن البلاد.. ردده الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية للمناعة.. 10 اطعمة احرص على إضافتها لوجبة الإفطار

شاهد .. أسرع سيارة في العالم

عشان قعدة البيت.. مشروب للتنحيف وحرق الدهون