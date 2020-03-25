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محافظات

صحتنا أولاً.. دمياط تنتفض لتطهير وتعقيم الشوارع لمواجهة كورونا.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:39 ص
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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زينب الزغبي

اتخذت محافظة دمياط، حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ،بداية من نشر التوعية بين المواطنين من حلال رسائل طمأنينة للمواطنين وتحذيرية من الخروج من المنازل .


كما تم التشديد على تنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة الفيروس اللعين ووصولا لأعمال التطهير والتعقيم بكافة المنشآت والمصالح الحكومية والشوارع والمحال التجارية.


ومن ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها الأجهزة المختلفة بالمحافظة،لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعمال تطهير وتعقيم الشوارع ووسائل المواصلات العامة والمؤسسات والمنشآت الحكومية والخاصة وكافة المحال التجارية وواجهات المنشآت الخاصة بالشوارع والميادين.


جاءت حملات التطهير بالتنسيق مع إدارة المركبات بالديوان العام بالمحافظة وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة وإحدى الجمعيات الأهلية استهدفت تطهير عدد من الشوارع بمدينة دمياط "كوبرى المعلمين، ميدانى سرور والساعة، شارع الجلاء، موقف سيارات الأجرة بباب الحرس، شارع محمد عبده، سوق الحسبة، القنطرة، شارعى الشرباصى والتجارى، العطارين و كورنيش النيل وأيضًا سوق الجملة بشطا).


ووجهت الدكتورة منال عوض باستكمال تنفيذ تلك الأعمال ومتابعة تنفيذ كافة القرارات التى تم إتخاذها مؤخرًا للحد من انتشار الفيروس.

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