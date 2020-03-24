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ثقافة

كيف رأى يحيى حقي مستقبل الأدب العربي عام 1975؟

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

في الوقت الذي يعاني منه الأدب العربي الكثير من الأزمات، والعقبات، مع إنتشار الأمراض، والفيروسات والأوبئة التي تهدد حياة المواطنين في العالم أجمع، وتجبرهم على العكوف في المنازل، خاصة مع انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للجميع، سواء من كثرة الجلوس بالمنازل، دون الخروج منها والتأمل الذي يساعدهم على الإبداع، أو من القلق مما يصيب العالم من أضرار بسبب المرض، هذا كله يجعل الكتاب والأدباء في حالة غير مستقرة لا تسمح لهم بالكتابة والإبداع.

 

وكان لأحد كبار الكتاب الراحلين يحيى حقي، رؤية في الأدب العربي أفصح عنها في حوار أجريه مع الكاتب فؤاد دوارة عام 1975، ونشر في كتاب عشرة أدباء يتحدثون الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب عام 2012.

 

ويقول يحيى حقي عن مستقبل الأدب العربي: "أنه يتطور ببطء ولا أرى فيه بوادرة ثورة أدبية، والتطور الكبير أتوقعه من الجناح الغربي من خلال جهاده للسيطرة على اللغة العربية، فالتجديد محكوم عليه بحكم انتقاله من اللغة الفرنسية إلى العربية، ويجب أن تتجه كل الأبصار لمتابعة حركة التعريب وبصفة خاصة في الجزائر".

 

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