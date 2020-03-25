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فيديو جراف

فيديوجراف.. طريقة حفظ وتخزين الطعام لأطول فترة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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ايمان عبداللطيف

يعتبر التخزين السليم للطعام بطريقة صحيحة وآمنة يقلل من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي وتبقى صالحة للاستخدام لفترة طويلة دون تلف، ومن أحد أقدم الطرق لحفظ الغذاء.


وكان الإنسان الأول يستخدم الهواء والشمس كطرق طبيعية للتجفيف وتستخدم طريقة التجفيف لحفظ أنواع مختلفة من الفواكه حيث تزيد من (فترة استهلاكها) من أسبوع أو أسبوعين إلى عدة شهور.


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وجاءت الحاجة إلى إيجاد طرق لحفظ الغذاء لفترة من الزمن ولمزيد من التفاصيل حول الطريقة الصحيحة لحفظ الطعام تابعوا الفيديوجراف التالى.

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