بعد فيديوهات الباكية.. مصير أشهر مصابة بـ كورونا .. فيديو

تصدر مقطع الفيديو الخاص بها ودموعها تنهمر على وجهها وتحذر من خطورة فيروس كورونا وأعراضه، واستطاعت أن تكسب تعاطف الكثيرين معها، أيام قليلة مرت على هذا المقطع حتى ظهرت الشابة المصابة بـ كورونا بوضع مختلف.





بعد الأيام العصيبة التي مرت على الأم "تارا جين لانجستون" البريطانية والتي تبلغ من العمر 39 عامًا، خرجت إلى العامة في مقطع جديد وهي تقول" أنا أتنفس"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وقالت "تارا " من داخل مستشفى "هيلينغدون"غرب لندن، خرجت للتو من العناية المركزة وأتمتع حاليًا بصحة جيدة، وأصبح بإمكاني التنفس بشكل سليم.





"لقد انتصرت على المرض" هذا ما قالته "تارا" في الفيديو الذي نشرته شقيقتها على صفحات "الفيسبوك"، وذكرت الشقيقة ان "تارات" تتعافى من المرض وفي طريقها للشفاء، شاكرة الجميع على تمنيهم الصحة والعافية لأختها.





وكانت "تارا" منذ أيام مضت قد نشرت مقطع فيديو لها بعد دخولها المستشفى وهي على سرير المرض، وتبكي من الألم ووصفته بـ"قطع زجاج في الرئة" ومعركتها مع التقاط انفاسها.





استحوذ الفيديو على تعاطف الكثيرون ومخاوفهم حول العالم، واعتبرت الصحافة البريطانية أن الفيديو كان "صفعة الواقع" للعديد من المواطنين، وخاصة الشباب، لتوخي الحذر من كورونا.



