شاهد.. سكان شارع هدي شعراوي في باب اللوق يستغيثون من الكلاب الضالة

أرسل القارئ أحمد أمين، شكوى ، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من انتشار الكلاب الضالة بشارع هدى شعراوي في باب اللوق في وسط البلد.





وقال "أمين" في شكواه: "نحن سكان منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى".





وطالب أحمد أمين المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين.





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