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بين الناس

شاهد.. سكان شارع هدي شعراوي في باب اللوق يستغيثون من الكلاب الضالة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:24 ص
كلاب ضالة
كلاب ضالة
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احمد قطب
أرسل القارئ أحمد أمين، شكوى، إلى خدمة "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من انتشار الكلاب الضالة بشارع هدى شعراوي في باب اللوق في وسط البلد. 

وقال "أمين" في شكواه: "نحن سكان منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى". 

وطالب أحمد أمين المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظًا على أرواح المواطنين. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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