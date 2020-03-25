الأهلي كان عاوز يدفع قيمة انتقالي له بالتقسيط.. محمد عنتر يكشف كواليس رفضه التوقيع للأحمر

كشف محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس مفاوضات الأهلي لضمه قبل الانتقال إلى القلعة البيضاء.





وقال عنتر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية بالأهلي كلمني وقالي تعالى الأهلي ، وروحت وقابلت كابتن ناجي خليل عضو اللجنة الفنية، وطلب مني الانتقال للأهلي ولم أمانع واحضر لي العقود وطلب مني التوقيع، ولكنني رفضت التوقيع وطلبت منه إنهاء الأمر مع نادي الأسيوطي".





وتابع: "قلت لكابتن ناجي الأهلي فوق دماغي، ولكن خلصوا مع الأسيوطي ، قالي ده الأهلي ازاي ترفض توقعه له، وأصريت على موقفي، وتركت الجلسة ومشيت".





وأكمل: "اتفقت إدارة الأهلي مع سيف الأسيوطي واتفقوا على قيمة الصفقة بـ13 مليون جنيه واستمرت الجلسة حتى بعد الثانية عشر منتصف الليل، وطلب الأهلي تأجيل المفاوضات لاستطلاع رأي محمود الخطيب رئيس النادي، وأبلغوا مسئولي الأسيوطي بالرد في اليوم التالي، بخلاف أنهم كانوا يرغبون في تقسيط الصفقة النصف والنصف الآخر على دفعات".