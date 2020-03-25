بسبب كورونا.. تأجيل جائزة ملتقى القصة القصيرة

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية في الكويت"AUM"، الجهة المنظمة والمناحة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، تأجيل أعمال الدورة الـ5 للجائزة 2019 /2020، لحين إشعار آخر.

وقال بيان أصدرته إدارة الجائزة: "إنه بالنظر إلى ما يجتازه الوطن العربي وشعوب العالم أجمع، من محنة تفشي وباء كورونا الجديد، وضرورة تبني كل ما من شأنه التصدي لهذا الوباء الخبيث، وتماشيًا مع التوجّه العالمي، والتزامًا بالإجراءات الاحترازية الوقائية. فإن مجلس أمناء جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، قد اتخذ قرارًا بتأجيل الجائزة في هذه الدورة لحين إشعار آخر".

يشار إلى أن الجائزة يرأسها الروائي الكويتي طالب الرفاعي، وتقدم جائزة سنوية 20 ألف دولار أمريكي لأفضل مجموعة قصصية تتقدم لنيل الجائزة.

يشار إلى أن الكاتبة والشاعرة الفلسطينية شيخة حسين حليوى فازت بالدورة الأخيرة لعام 2019 بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية فى دورتها الرابعة عن مجموعتها (الطلبية سي 345) الصادرة عن منشورات المتوسط، وهذه هى المرة الثانية التى تذهب فيها الجائزة والتى تبلغ قيمتها 20 ألف دولار لأحد المبدعين الفلسطينيين بعد مازن معروف الذى فاز بالدورة الأولى في 2016.

وكانت خمس مجموعات قصصية من بينها المجموعة الفائزة بلغت القائمة القصيرة للجائزة في نوفمبر منأصل 209 مجموعات قصصية تقدمت للمنافسة هذا العام، والمجموعات الخمس هى: "(احتراق الرغيف) للسعودية وفاء الحربي، و(الساعة الأخيرة) للتونسي سفيان رجب، و(صرخة مونش) للعماني محمودالرحبي، و(الطلبية سي 345) للفلسطينية شيخة حسين حليوي، و(مدن تأكل نفسها) للمصري شريف صالح".