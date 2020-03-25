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أخبار العالم

السعودية تغلق سطح وقبو المسجد الحرام ضمن إجراءات مواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قررت المملكة العربية السعودية إغلاق سطح وقبو المسجد الحرام وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

ووجه  الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ  عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام.

وجاء القرار بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا ، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام .
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