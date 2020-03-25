نرمين الفقي تقبل التحدي في الخير

أعلنت الفنانة نرمين الفقي خوضها "التحدي في الخير"، وقيامها بالفعل بالتكفل بـ 100 أسرة، عن طريق بنك الطعام.





ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، قالت خلاله إن التحدي مختلف هذه المرة؛ نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها، داعية عائلتها وأصدقائها وكل من لديه القدرة، للمشاركة في هذه المبادرة الخيرية.





يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E، وهي من بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.