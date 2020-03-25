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فن

قلاب والطبع غلاب.. لطيفة تطرح أحدث أغانيها من ألبوم أقوى واحدة.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:31 ص
لطيفه
لطيفه
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مصطفى كرم
طرحت الفنانة لطيفه التونسية احدث أغانيها "قلاب والطبع غلاب"  من البومها الجديد "اقوي واحدة " وذلك عبر صفحتها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

ونشرت لطيفه بوستر الاغنية الدعائي وعلقت عليه قائلة "‏قلاب و الطبع غلاب .. قلاب و في ثانية دحلاااب اسمعوا ‎#قلاب من البوم واحدة و اسمعوا الالبوم كامل على جميع المنصات الالكترونية .‎#لطيفة ‎#اغنية ‎#البوم ‎#أقوى_واحدة ‎#مصر ‎#دبي ‎#تونس ‎#العراق ‎#خليك_بالبيت". 

وطرحت لطيفه فيديو كليب منذ أيام لأغنية جديدة تحمل اسم "أدي عقد" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

يذكر أن طرحت لطيفة، مؤخرًا عدد من اغاني البوم "اقوى واحدة"، منها "ماتقربليش"، و"زيدي"، و"دمرت اللي ما يدمر"، و"خاصمني ماشي"، وغيرها.
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