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أخبار العالم

إجراء عاجل من ليبيا بعد تسجيل أول إصابة بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:32 ص
ليبيا تمنع التنقل
ليبيا تمنع التنقل بين المدن بسبب انتشار كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا حظر التنقل بين المدن والمناطق ابتداء من  اللحظة وحتى إشعار آخر، وذلك بعد تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد.
 
وأكدت السلطات الليبية على ضرورة التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا.

ويأتي القرار بعد الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.

ورغم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية في ليبيا، تواصل ميليشيات الوفاق خرق الهدنة ومحاولة قصف معسكرات الجيش الوطني الليبي.

وسجّلت الدول العربية، الثلاثاء فقط، 84 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من 417 ألف حالة.
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