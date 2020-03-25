على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يستخدمون سلاح «التبرعات» لمحاربة الكورونا

يعيش سكان الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم بحالة الذعر خاصة بالوسط الرياضي والأندية الكبيرة واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى.

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.





وحاول عدد كبير من نجوم الكرة حول العالم، نشر عدد من الحملات التوعوية عبر حساباتهم التي يتابعها الملايين على مواقع التواصل بالنصح بالإلتزام بالمنزل فيما حاول آخرون المساعدة بمبلغ مالي للحد من خطورة الفيروس.





وأثار الفرعون المصري محمد صلاح الجدل حول حقيقة مشاركته بمبلغ 20 مليون جنيه بعد أن أعلن ذلك وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز، إلا أن الخبر لم يُعرف مدى حقيقته؛ بسبب نفي مصدر مقرب من اللاعب هذا الأمر.





وسنعرض لكم أبرز النجوم حول العالم الذين تبرعوا بشكل رسمي إلى جهات حكومية وطبية من أجل الحد من الفيروس.





ليونيل ميسي





تبرع بـ مليون يورو لصالح أسبانيا و الأرجنتين.





لوروي سانه





500 ألف يورو لصالح مبادرة "نحن نطرد كورونا" من لاعبي بايرن ميونخ



