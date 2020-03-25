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رياضة

على رأسهم صلاح .. نجوم الكرة يستخدمون سلاح «التبرعات» لمحاربة الكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يعيش سكان الكثير من الدول في جميع أنحاء العالم بحالة الذعر خاصة بالوسط الرياضي والأندية الكبيرة واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى. 

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير. 

وحاول عدد كبير من نجوم الكرة حول العالم، نشر عدد من الحملات التوعوية عبر حساباتهم التي يتابعها الملايين على مواقع التواصل بالنصح بالإلتزام بالمنزل فيما حاول آخرون المساعدة بمبلغ مالي للحد من خطورة الفيروس.

وأثار الفرعون المصري محمد صلاح الجدل حول حقيقة مشاركته بمبلغ 20 مليون جنيه بعد أن أعلن  ذلك وزير الرياضة السابق خالد عبد العزيز، إلا أن الخبر لم يُعرف مدى حقيقته؛ بسبب نفي مصدر مقرب من اللاعب هذا الأمر.

وسنعرض لكم أبرز النجوم حول العالم الذين تبرعوا بشكل رسمي إلى جهات حكومية وطبية من أجل الحد من الفيروس.

ليونيل ميسي

تبرع بـ مليون يورو لصالح أسبانيا و الأرجنتين.

لوروي سانه 

500 ألف يورو لصالح مبادرة "نحن نطرد كورونا" من لاعبي بايرن ميونخ

فخر الدين بن يوسف

خصص مساعدات مالية لصندوق مكافحة كورونا فى تونس


وليد أزارو

تبرع بمبلغ مالى لأربع أسر فقيرة


حميد أحداد

تنازل عن جزء من راتبه للعائلات المغربية


ساديو مانى

تبرع بـ 45ألف يورو لحكومة السنغال


على معلول

ساهم في مجهودات الدولة من خلال تبرعه بمبلغ مالي للحساب البنكي المخصص لمقاومة فيروس كورونا والحد من انتشاره.


إنسينى لاعب نابولى

تبرع بـ 100ألف يورو


زلاتان إبراهيموفيتش

تبرع بأقنعة طبية لمستشفى البحوث الإيطالية


السلوفينى إيليتشيتش

تبرع بكرة السوبر هاتريك التاريخية في مزاد


مبادرة سعد سمير "تحدى الخير"

شارك فيها عدد كبير من لاعبي الكرة المصرية بالتكفل بعدد معين من الأسر


بونوتشى لاعب يوفنتوس

تبرعا بمبلغ 120 ألف يورو فى تورينو


بوفون حارس يوفنتوس

يشارك فى حملة لجمع التبرعات لعلاج المرضى


ستيفان زيهانج رئيس إنتر ميلان

تبرع بمائة  ألفيورو


أندريا أنييلى مالك يوفنتوس

تبرع بـ 10ملايين يورو

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