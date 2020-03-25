نانسي عجرم تحكي تجربتها في الحجر الصحي مع أبنائها بالمنزل.. شاهد

روت الفنانة نانسي عجرم، كيف تعيش حياتها بالحجر الصحي الذي تفرضه على نفسها وأسرتها داخل بدلها، لبنان؛ بعد انتشار فيروس كورونا المستجد بها.

وقالت نانسي عجرم إنها سعيدة بمنزلها وبقائها فترة كبيرة مع أولادها والتي تجاوزت اسبوعين من بداية العزل ولا تواجه أي مشاكل بالبيت، وهي ولا تفكر بالخروج من المنزل إلا في الضرورة القصوى بالذهاب الصيدليات او السوبر ماركت.





وأوضحت نانسي خلال مداخلة مع أحد البرامج عبر قناة "إم تي في" اللبنانية، أنها تقضي وقتا ممتعا بالمنزل مع أطفالها وتقوم بتقسيم الوقت في المنزل بين أطفالها وتساعدهم على قضاء واجباتهم المدرسية اونلاين.





واضافت نانسي أنها تحرص على التواصل الدائم مع متابعيها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تملك مواهب أخري غير الغناء تمارسها مع أطفالها بالمنزل في فترة الحجر الصحي.