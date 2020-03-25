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رياضة

ملك موسى تكشف كواليس تأخر المرتبات بنادي الزمالك.. وحقيقة إقالة مدربي الناشئين

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشفت الناقدة والإعلامية ملك موسى حقيقة تأخر المرتبات الخاصة بالعاملين داخل نادي الزمالك، وموقف الإدارة من إقالة مدربي قطاع الناشئين.

وقالت "موسى"، خلال حوارها ببرنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار، أن هناك لجنة تقوم بتقييم قطاع الناشئين بشكل سنوي؛ لتحديد مَن مِنَ المدربين سيستمر، ومن سيرحل عن النادي، وحتى الان لم يصدر مجلس إدارة الزمالك أي قرار بهذا الخصوص.

وتابعت: "الزمالك مر خلال الفترة الماضية بأزمة مالية كبير، نجم على إثرها تأخر في صرف المرتبات لكن تم بالفعل صرف جميع الرواتب سواء لفريق الكرة أو جميع العاملين داخل النادي".

ونفت كل ما تردّد عن تسريح قامت به الإدارة للمدربين بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الكرة، بعد توقف الدوريات بجميع فئاتها العمرية على رأسها الدوري المصري.
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