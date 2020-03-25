ضحية داخل الفريق.. صحفي إنجليزي يدافع عن محمد صلاح بعد الهجوم عليه

دافع الصحفي الإنجليزي جيمس بيرس عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، خلال تقرير نشره على موقع "The Athletic"، بسبب الهجوم على الفرعون خلال الفترة الماضية بحجة تراجع مستواه.
و رغم النجاح الكبير الذي حققه صلاح مع ليفربول في وقت قصير جدًا، إلا أنه لم يسلم من تعليقات وانتقادات نجوم الريدز السابقين على بعض المواقف والنقاط الفنية والتي نعرض أشهرها فيما يلي.
قال "بيرس" خلال تقريره: "لا يوجد لاعب أكثر تسجيلًا للأهداف مع ليفربول في أول 100 مباراة له مع الفريق في الدوري الإنجليزي مثل محمد صلاح، رصيده حاليًا 70 هدفًا في تلك البطولة وهو يتفوق في ذلك على فرناندو توريس بـ 7 أهداف".
وواصل: "كذلك أصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في مختلف المسابقات في 3 مواسم متتالية منذ مايكل أوين موسم 2002/ 2003، وتفوق كذلك على لويس سواريز حيث أصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف خارج الأنفيلد في الدوري".
وتابع: "لقد تطور صلاح تحت قيادة كلوب، ورغم ذلك هناك آراء في الفترة الأخيرة تشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدمات صلاح والاستفادة من أموال بيعه من أجل تمويل صفقات أخرى مهمة للنادي".
وأضاف : "الطريقة التي يسارع بها البعض للتقليل من أهمية محمد صلاح في ليفربول هي غريبة وغير محترمة، لو كان صلاح في الثلاثينيات من عمره فإن الحديث عن إيجاد بديل له سيكون أمرًا مفهومًا، ولكنه سيبلغ 28 عامًا في يونيو المقبل، ولم يصل بعد إلى ذروته، ولديه عقد حتى 2023، إنه لاعب كرة تصل قيمته المالية الآن إلى 150 مليون جنيه إسترليني".
وأصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة تمثل مصر في المحافل الدولية والعالمية، بعد النجاحات والإنجازات التي حققها "الفرعون"، خلال مسيرته الكروية رغم عدم تخطيه حاجز الـ 27 عاما.