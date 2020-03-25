ضحية داخل الفريق.. صحفي إنجليزي يدافع عن محمد صلاح بعد الهجوم عليه

و رغم النجاح الكبير الذي حققه صلاح مع ليفربول في وقت قصير جدًا، إلا أنه لم يسلم من تعليقات وانتقادات نجوم الريدز السابقين على بعض المواقف والنقاط الفنية والتي نعرض أشهرها فيما يلي.

قال "بيرس" خلال تقريره: "لا يوجد لاعب أكثر تسجيلًا للأهداف مع ليفربول في أول 100 مباراة له مع الفريق في الدوري الإنجليزي مثل محمد صلاح، رصيده حاليًا 70 هدفًا في تلك البطولة وهو يتفوق في ذلك على فرناندو توريس بـ 7 أهداف".

وواصل: "كذلك أصبح صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 20 هدفًا أو أكثر في مختلف المسابقات في 3 مواسم متتالية منذ مايكل أوين موسم 2002/ 2003، وتفوق كذلك على لويس سواريز حيث أصبح أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف خارج الأنفيلد في الدوري".

وتابع: "لقد تطور صلاح تحت قيادة كلوب، ورغم ذلك هناك آراء في الفترة الأخيرة تشير إلى إمكانية الاستغناء عن خدمات صلاح والاستفادة من أموال بيعه من أجل تمويل صفقات أخرى مهمة للنادي".

وأضاف : "الطريقة التي يسارع بها البعض للتقليل من أهمية محمد صلاح في ليفربول هي غريبة وغير محترمة، لو كان صلاح في الثلاثينيات من عمره فإن الحديث عن إيجاد بديل له سيكون أمرًا مفهومًا، ولكنه سيبلغ 28 عامًا في يونيو المقبل، ولم يصل بعد إلى ذروته، ولديه عقد حتى 2023، إنه لاعب كرة تصل قيمته المالية الآن إلى 150 مليون جنيه إسترليني".