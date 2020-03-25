AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وتيرة متسارعة.. ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:31 ص
ارتفاع حاد في عدد
ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا
Advertisements
دعاء ابوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة لدولة جنوب أفريقيا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ مشيرة إلى أنه تخطى 700 حالة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.


وكانت  وزارة الصحة أعلنت أمس، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا " كوفيد١٩" لـ  ٤٠٢ حالة.


في سياق متصل، فقد أطلقت سفارة الصين فى جنوب أفريقيا مبادرة إنسانية من أجل تقديم الدعم إلى حكومة جنوب أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.


وقدمت السفارة الصينية بجنوب أفريقيا مبلغ ٣ ملايين راند، جراء تبرعات من رجال أعمال صينيين مغتربين فى جنوب أفريقيا.


وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الإغلاق الشامل للبلاد، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس الماضي ولمدة ٢١ يوما، وذلك لمواجهة ومنع تفشي وباء كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفيروس يجتاح أمريكا.. ارتفاع جديد في عدد وفيات وإصابات كورونا

السعودية تعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا

ترامب يعلن تفعيل قانون الدفاع الوطني لمواجهة كورونا

الأسوأ لم يأت بعد.. هل يهدد فيروس كورنا الحياة فى أفريقيا

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في الهند إلى 7 حالات

ترشيحاتنا

أسامة هيكل: سنحوّل المدارس لـ حجر صحي في هذه الحالة.. شاهد

هل ينضم حسام عاشور لهم؟.. 5 لاعبين ارتدوا قميص الأهلي فقط طوال مسيرتهم

رغم تحذيرات انتشار كورونا..شاهد.. تزاحم للمواطنين للحصول على خدمات الإنترنت والتليفون والمرتبات الشهرية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-3-2020

رخيص وصحي.. حفنة من اللب السوري يوميًا تقوي مناعتك ضد كورونا

تامر أمين يكشف اسم المحرض على مسيرة الإسكندرية ضد كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان قعدة البيت.. مشروب للتنحيف وحرق الدهون

لو حاسس بأعراض كورونا.. متى تدخل مرحلة الخطر؟

أيهما أشد فتكاً .. كورونا أم هانتا ؟