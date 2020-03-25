وتيرة متسارعة.. ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا

أعلنت وزارة الصحة لدولة جنوب أفريقيا ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا؛ مشيرة إلى أنه تخطى 700 حالة؛ حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.









وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا " كوفيد١٩" لـ ٤٠٢ حالة.









في سياق متصل، فقد أطلقت سفارة الصين فى جنوب أفريقيا مبادرة إنسانية من أجل تقديم الدعم إلى حكومة جنوب أفريقيا لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.









وقدمت السفارة الصينية بجنوب أفريقيا مبلغ ٣ ملايين راند، جراء تبرعات من رجال أعمال صينيين مغتربين فى جنوب أفريقيا.









