حقيقة تخفيض رواتب لاعبي المصري البورسعيدي

كشف مسئولو نادي المصري البورسعيدي حقيقة تخفيض عقود لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي، وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر.





وأكد مصدر داخل الفريق البورسعيدي أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة وان مجلس ادارة النادي البورسعيدي بقيادة سمير حلبية لم يطرح تلك الفكرة من الأساس.





وشدد المصدر على أن إدارة المصري ملتزمة بكافة التعاقدات مع جميع اللاعبين خلال فترة تعليق النشاط الرياضي في مصر.





وكان الجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة طارق العشري قد قرر مد فترة راحة اللاعبين أسبوعا جديدا حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب تعليق النشاط الرياضي في مصر، ولكنه من المرجح أن يتم مد الراحة من جديد خاصة بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر من جديد.





وأعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى مد تعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



