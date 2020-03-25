تحرك عاجل من النواب ضد تسريح العمالة بسبب كورونا

أزمة جديدة أوجدها الوباء العالمي، فيروس كورونا، بعد أن اشتكى العاملون في القطاعات المختلفة من التسريح، وذلك بعد قرارات تخفيض العمالة، بسبب كورونا، ما أثار استياء نواب البرلمان، والذين تقدموا بطلبات إحاطة للتدخل لحل هذه الأزمة.









حيث استنكر النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، تسريح العاملين ببعض القطاعات، بعد انتشار، الوباء العالمي، فيروس كورونا.









وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القيادة السياسية قامت بدعم كافة القطاعات عن طريق العديد من الإجراءات، مثل تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر إلى جانب عدم تطبيق غرامات وعوائد على التأخير، مشيرا إلى أن هذا الدعم لمساعدة أصحاب الأعمال على دفع رواتب العاملين وليس تسريحهم.





وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أن توفير 100 مليار جنيه لأزمة كورونا، من شأنه مواجهة أزمة العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة كورونا، فضلا عن الجانب الصحي الذي خصصت من أجله في الأساس.





وأوضح أن دعم المتضررين من كورونا والمخصص له 100 مليار جنيها ليس شرطا أن يكون مرتبا شهريا، لكن من المرجح أن يكون ذلك الدعم على بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة.





وأشار النائب ياسر عمر إلى أن الدولة بذلت جهودا مكثفة وقدمت دعما كبيرا للقطاعات المختلفة، ومن ثم بات على عاتق تلك القطاعات تحمل مسؤوليتها تجاه العمالة التي لديها.





كما طلب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بإصدار تعليمات فورية لجميع الشركات التابعة لقطاع البترول بصفة عامة وللشركات بإدكو وأبو حمص بتحمل مسئولياتها تجاه العمالة المؤقتة التى تعمل داخل قطاع البترول وتم تسريحها فى ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى يتم القضاء على هذا الوباء وعودتهم للعمل.









وقال " زين الدين" إنه يجب على شركات البترول أيضا المساهمة فى توفير مستلزمات التعقيم والتطهير داخل المجتمعات المحيطة بها فى اطار دورها المجتمعى الذى تقوم به لمساندة ودعم المجتمعات المحيطة.







