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أخبار العالم

نحن تحت الطلب.. روسيا: لن نتخلى عن المواطن الأمريكي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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محمد علي
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أن بلاده مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في مواجهة فيروس كورونا، إذا لزم الأمر، وفق ما ذكرت صحف أمريكية وروسية.

أعرب السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، الأربعاء، عن استعداد بلاده، لمساعدة واشنطن في جهود مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، "إذا لزم الأمر".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن السفير الروسي، قوله، "أظهرت مجموعات الاختبار لدينا جودة عالية في الصين وإيران، وتم نقلها إلى إيطاليا. يجب أن يعرف الأمريكيون العاديون أن روسيا ستكون مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة، إذا لزم الأمر"، مشيرًا إلى عرض بلاده المساعدة في إخماد الحرائق في كاليفورنيا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفعيل قانون الدفاع الوطني في الولايات المتحدة لمواجهة الفيروس. 

وواجهت الولايات المتحدة، الثلاثاء، يومها الأكثر دموية منذ تفشي المرض، حيث توفي ما لا يقل عن 163 شخصًا، فيما وصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا إلى 801 شخص، وارتفعت أعداد الإصابات لتصل إلى 55 ألفًا و231 حالة إصابة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الولايات المتحدة قد تكون البؤرة التالية لانتشار وباء فيروس كورونا بعد إيطاليا، فيما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الطوارئ في ولايات واشنطن ونيويورك وكاليفورنيا، بعد تنامي أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ولا تزال أعداد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا محدودة، حيث لم تسجل السلطات حتى الآن سوى 495 إصابة، وحالة وفاة واحدة.
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