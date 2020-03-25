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مرأة

ابدأ فى فعلها فورا.. نصائح للرجال للقضاء على الملل أثناء العزل المنزلي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:41 ص
أبدأ فى فعلها فورا
أبدأ فى فعلها فورا ..نصائح للرجال للقضاء على الملل أثناء الع
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أسماء عبد الحفيظ
نظرا لفرض حظر التجوال ومكوث الأشخاص جميعهم فى منازلهم بسبب العزل المنزلي، للوقاية من انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميا، لم تشعر السيدات بالملل مثل الرجال، فطبيعة الرجل التنقل بين العمل وطلبات الأسرة والأصدقاء والمقاهي، فهو عادة مشغول كثيرا، ولكن فى أعمال خارج المنزل، لذلك يشعر بالملل أضعاف السيدات.


قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد إن السيدات يقمن بأعمال المنزل والطهى والاهتمام بالأبناء بشكل أكبر من الرجال، لذلك لا تشعر بالملل مثل الرجل.


وقدمت هبة محمد نصائح للرجل لتخطى أزمة العزل المنزلي، بأن يسعى لمساعدة زوجته فى تعقيم المنزل، والطهي، فهى فرصة لإعادة اندماج الأسرة الذي أثرت عليه مشاغل الحياة ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث أصبح أغلب التواصل عبر رسائل الإنترنت، وليس هناك حوار فعلى لتقريب العلاقات والمسافات.


وأضافت أنه على الأب محاولة مساعدة أطفاله فى الدراسة عن بعد، والاستمتاع بما يفعله، لكي يتذكر أبناؤه هذا بعد تخطي هذه المحنة.


وفي هذا السياق، ذكر موقع "schoolguide" العديد من النصائح التي تسهل عملية التعليم المنزلي، ومنها:
  
التعليم عن بعد:

- الحماس للفكرة والالتزام بالواقع الذي فرض على العالم وليس دولة واحدة فقط وهي مصر، لذا عليك التخطيط وتحديد الأولويات في المواد التي يمكنك أن تساعد طفلك في دراستها.


ولذلك عليك أن تلتزم بعدم خلق جو يجعل الطفل متوترا بداخل المنزل، وافصل بين اهتماماتك واهتمامات طفلك، واعلم أن الجميع يشعر بالملل، فكيف تجعل لأسرتك ذكرى جيدة يقصونها على أبنائهم فى المستقبل بعد تخطي هذه المحنة.

 
- يمكن تحديد جدول للمواعيد بين الترفيه والمشاركة فى الأعمال المنزلية، بشرط ألا تصبح المواعيد صارمة، بل يمكن أن تتخطى الدقائق، مع تقبل فكرة أن المنزل لا يجعل الطفل يلتزم بالمواعيد مثل المدرسة.

 
- احرص على تقديم جميع أنواع الطعام المفضلة لطفلك، والتي تمنحه الذاكرة القوية وترفع معدل الذكاء والمناعة لمحاربة الفيروسات، وذلك من أجل حمايته وليس من أجل ما يلبيه من دراسة ومعرفة.

- اشعر طفلك أن الدراسة لأجله وازرع فيه كيفية تحقيق الهدف بالصبر والمثابرة، إلى أن يصبح عادة لدى الفرد، تجعله يتقدم أكثر يوما بعد يوم.
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