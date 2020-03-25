ابدأ فى فعلها فورا.. نصائح للرجال للقضاء على الملل أثناء العزل المنزلي

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد إن السيدات يقمن بأعمال المنزل والطهى والاهتمام بالأبناء بشكل أكبر من الرجال، لذلك لا تشعر بالملل مثل الرجل.





وفي هذا السياق، ذكر موقع "schoolguide" العديد من النصائح التي تسهل عملية التعليم المنزلي ، ومنها:

التعليم عن بعد:





- الحماس للفكرة والالتزام بالواقع الذي فرض على العالم وليس دولة واحدة فقط وهي مصر، لذا عليك التخطيط وتحديد الأولويات في المواد التي يمكنك أن تساعد طفلك في دراستها.









ولذلك عليك أن تلتزم بعدم خلق جو يجعل الطفل متوترا بداخل المنزل، وافصل بين اهتماماتك واهتمامات طفلك، واعلم أن الجميع يشعر بالملل، فكيف تجعل لأسرتك ذكرى جيدة يقصونها على أبنائهم فى المستقبل بعد تخطي هذه المحنة.





- يمكن تحديد جدول للمواعيد بين الترفيه والمشاركة فى الأعمال المنزلية، بشرط ألا تصبح المواعيد صارمة، بل يمكن أن تتخطى الدقائق، مع تقبل فكرة أن المنزل لا يجعل الطفل يلتزم بالمواعيد مثل المدرسة.





- احرص على تقديم جميع أنواع الطعام المفضلة لطفلك، والتي تمنحه الذاكرة القوية وترفع معدل الذكاء والمناعة لمحاربة الفيروسات، وذلك من أجل حمايته وليس من أجل ما يلبيه من دراسة ومعرفة.





- اشعر طفلك أن الدراسة لأجله وازرع فيه كيفية تحقيق الهدف بالصبر والمثابرة، إلى أن يصبح عادة لدى الفرد، تجعله يتقدم أكثر يوما بعد يوم.