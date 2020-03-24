فرصة تعرف أبنائك إن النت مش لعب وبس.. 6 نصائح تساعد على التعلم أونلاين

بعد قرار جميع حكومات العالم فى غلق المدارس والجامعات، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بالوباء العالمى، يشعر الأطفال وكانهم تخلصوا من عبء الدراسة وأنهم سوف يحصلون على النجاح دون تحمل أدنى مسؤولية.





وأن الوقت بأكمله للعب فقط، من مزح ولعب على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي استعمر فكر أغلب الطلاب من أطفال وشباب، حتي الآباء، لن ينفد إلا القليل الذين يعقلون حقا أن كل هذا هراء ولا يجعلهم يتقدمون فى المستقبل.





ويظل فى إطار هذا السياق سؤال يتردد على أذهان الأمهات، كيف أساعد ابني على التعلم أونلاين وأخلق له الجو المنزلي المناسب، يجعله يشعر أكثر بتحمل المسؤولية دون ضغط تربوي أو تعنيف أو الإضرار لاتباع قواعد المدارس الصارمة والذي المدرسي، وما هى أفضل الطرق لإقناعه أننا بإمكاننا اكتشاف العالم والعلم من خلال النت وأنه ليس وسيلة للترفيه فقط.





كشف موقع " schoolguide" العديد من النصائح التي تسهل عملية التعليم المنزلي، ومنها:

التعليم من المنزل :





- الحماس للفكرة والالتزام بالواقع الذي فرض على العالم وليس دولة واحدة فقط وهي مصر، لذا عليك التخطيط وتحديد الأولويات في المواد التي يمكنك أن تساعد طفلك في دراستها.





ولذلك عليك أن تلتزم بعدم خلق جو يجعل الطفل متوترا بداخل المنزل، وافصل بين اهتماماتك واهتمامات طفلك وأعلمي أن الجميع يشعر بالملل، فكيف تجعلى لأسرتك ذكرى جيدة يقصونها على أبنائهم فى المستقبل بعد تخطي هذه المحنة.





-يمكن تحديد جدول للمواعيد بين الترفيه ومشاركة فى الأعمال المنزلية، بشرط ألا يصبح المواعيد صارمة، بل يمكن أن تتخطى الدقائق، مع تقبل فكرة أن المنزل يجعل الطفل لم يلتزم بالمواعيد مثل المدرسة.





-احرص على تقديم جميع أنواع الطعام المفضلة لطفلك التي تمنحه الذاكرة القوي ة ورفع معدل الذكاء والمناعة لمحاربة الفيروسات، وذلك من أجل استعادة وحمايته وليس من أجل ما يلبيه من دراسة ومعرفة.





- اشعري طفلك أن الدراسة لأجله وازرعي فيه كيفية تحقيق الهدف بالصبر والمصابرة، إلى أن يصبح عادة لدى الفرد، تجعله يتقدم أكثر يوميا بعد يوم.



