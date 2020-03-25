أهالي الفيوم يطالبون بطرق لمنع الإصابة بكورونا.. تفاصيل

يشهد بنك القاهرة فرع سنورس بمحافظة الفيوم ، الآن زحاما شديدا من قبل أهالى مركز سنورس لصرف مرتباتهم والحوالات البنكة الخاصة بهم ، بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة العالمية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع الزحام حرصا على سلامة الأهالى من فيروس مرض كورونا القاتل .
يقول الدكتور أحمد البرعى القيادى فى حزب الوفد بالفيوم
: الزحام الموجود حاليا امام بنك القاهرة فرع سنورس يمثل خطورة على الاهالى، ونقل عدوى فيروس مورونا المستجد لا قدر
الله ، وعلى المسئولين بالبنك اتخاذ
الحلول والتدابير اللازمة لمنع هذا الزحام والتكدس من قبل المواطنين.
ويطالب سيد
جمعه معلم ثانوى بتدخل الدكتور احمود الانصارى محافظ الفيوم فورا ، لحسم هذا الخطر
الذى يهدد اهالى مركز سنورس العملاء ببنك القاهرة فرع سنورس
، حرصا على حياة المواطنيين .
وتقترح نجاة محمود موظفة بمديرية الصحة بالفيوم ، من رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ، مد ساعات
العمل بجميع بنوك القاهرة بالفيوم الى الساعه 5 مساء لمواجهة هذا الزحام وإعطاء
أرقام لكل عميل بالبنك، بساعات محددة
للحضور للبنك لإجراء تعاملاته.