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محافظات

أهالي الفيوم يطالبون بطرق لمنع الإصابة بكورونا.. تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 

يشهد بنك  القاهرة فرع سنورس بمحافظة الفيوم  ، الآن زحاما  شديدا من قبل أهالى مركز سنورس لصرف مرتباتهم والحوالات البنكة الخاصة بهم ، بالرغم من تحذيرات وزارة الصحة العالمية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع الزحام حرصا على سلامة الأهالى من فيروس مرض كورونا القاتل .


يقول الدكتور أحمد البرعى القيادى فى  حزب الوفد بالفيوم :  الزحام الموجود حاليا امام  بنك القاهرة فرع سنورس  يمثل خطورة على الاهالى، ونقل عدوى فيروس مورونا المستجد لا قدر الله ، وعلى المسئولين بالبنك اتخاذ الحلول والتدابير اللازمة لمنع هذا الزحام والتكدس من قبل المواطنين.

 

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ويطالب سيد جمعه معلم ثانوى بتدخل الدكتور احمود الانصارى محافظ الفيوم فورا ، لحسم هذا الخطر الذى يهدد اهالى مركز سنورس العملاء ببنك القاهرة فرع  سنورس  ، حرصا على حياة المواطنيين .

 

 وتقترح نجاة محمود موظفة بمديرية الصحة بالفيوم ، من رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ، مد ساعات العمل بجميع بنوك القاهرة بالفيوم الى الساعه 5 مساء لمواجهة هذا الزحام وإعطاء أرقام لكل عميل بالبنك، بساعات محددة  للحضور للبنك لإجراء تعاملاته.

أهالي الفيوم يطالبون بطرق لمنع الإصابة بكورونا.. تفاصيل
أهالي الفيوم يطالبون بطرق لمنع الإصابة بكورونا.. تفاصيل
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