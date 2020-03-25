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ايران تعلن تسجيل 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:48 ص
ايران تعلن تسجيل
ايران تعلن تسجيل 143 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا
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فرح علاء الخولي

اعلنت ايران تسجيل 143 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا،وافادت  ضائيةبذلك اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.


وأوضحت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي بالبلاد، أنه وخلال الساعات الـ24 الماضية توفي 143 شخصا ليرتفع عدد الوفيات في ايران.

 

ولفتت السلطات الإيرانية في الوقت ذاته إلى أن 7635 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.

 

 

ويذكر أن مسؤولا بالإدارة الأمريكية وصف ما يحدث في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد بأنه "تشيرنوبيل إيران"، في إشارة إلى كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا العام 1986 وما خلفه من آثارا طالت الآلاف.

 

وكشف المسؤول عن استخدام وزارة الخارجية الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الإيرانيين على مشاركة المعلومات مع الإدارة الأمريكية، سواء عبر خط مشفر أو عبر استقصاء على الانترنت، واصفا إياها بوسائل تتجاوز النظام الإيراني وتتواصل مع شعب البلد.

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