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اقتصاد

لمنع الاستغلال.. الكويت تلجأ إلى تثبيت أسعار المنتجات فى زمن كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:23 م
أسواق الكويت
أسواق الكويت
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وكالات
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن فرقها التفتيشية رصدت 151 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.


وأضافت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، الأربعاء، أن الفرق المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهلكين، لافتة إلى أنها حررت 17 محضر ضبط على عدد من المحال المخالفة وتحويلها إلى النيابة التجارية.


وذكرت أن فرقها التفتيشية تولت مراقبة 39 فرع تموين للتأكد من انسيابية سير عمليات البيع وتسلم المواد الغذائية لمستحقيها، إضافة إلى ثمانية مخابز آلية تابعة لشركة المطاحن الكويتية.


وأوضحت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 265 شكوى عبر الخط الساخن 135، علاوة على 222 إصدارا وتجديدا للبطاقات التموينية.


وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وأن فرقها التفتيشية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف.
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