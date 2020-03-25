السجن 7 سنوات.. تعرف على أكثر العقوبات الصارمة في العالم لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور مجدي الشيخ أستاذ الجراحة، علي خلفية أعداد المصابين حتي الآن في موسكو، إن أعداد المصابين لا تقارن بالأعداد الضخمة في أوروبا حاليا، ولا تقع تحت خطر كبير مثل إيطاليا.









وأضاف الدكتور مجدي الشيخ عبر مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن روسيا تتخذ إجراءات حاسمة في تلك الفترة منها فحص المطارات بالكامل، وعند الاشتباه بأي حالة يتم حجزها.









وأشار إلى أن المطارات الروسية في الوقت الحالي مغلقة تماما، وممنوع منعا باتا دخول السياح.









وأوضح ، أن هناك حظرا كاملا للخروج من الشوارع، إلا في حالات الضرورة فقط.









وتابع: أن الحكومة الروسية فرضت غرامة 20 ألف دولار علي أي مواطن يخالف ضوابط الحظر، والسجن يصل ل 7 سنوات.