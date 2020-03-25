الوطنية للإعلام توضح موقف العاملين التابعين لها خلال فترة الحظر

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا منذ قليل لتوضيح موقف العاملين بها خلال فترة حظر التجوال ومنع السير بالطرقات العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا.





وجاء في بيان الهيئة: "في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمكافحة انتشار مرض كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر السير من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي ولمدة اسبوعين اعتبارا من اليوم، الأربعاء".





وأضاف البيان: "إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام نظرًا لما تتطلبه طبيعة وظروف عملهم الإعلامي، يمكنهم القيام بعملهم المكلفين به من خلال تصريح معتمد من جهة العمل بالمهمة المكلفين بها، بالإضافة إلى إبراز الكارنيه الذي يوضح تبعيتهم للوطنية للإعلام".