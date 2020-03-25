AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوطنية للإعلام توضح موقف العاملين التابعين لها خلال فترة الحظر

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:30 م
رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للاعلام
Advertisements
حمادة خطاب

أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا منذ قليل لتوضيح موقف العاملين بها خلال فترة حظر التجوال ومنع السير بالطرقات العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا.


وجاء في بيان الهيئة: "في إطار الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة المصرية لمكافحة انتشار مرض كورونا من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر السير من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي ولمدة اسبوعين اعتبارا من اليوم، الأربعاء".


وأضاف البيان: "إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام نظرًا لما تتطلبه طبيعة وظروف عملهم الإعلامي، يمكنهم القيام بعملهم المكلفين به من خلال تصريح معتمد من جهة العمل بالمهمة المكلفين بها، بالإضافة إلى إبراز الكارنيه الذي يوضح تبعيتهم للوطنية للإعلام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تطويرها بأبنائها.. الوطنية للإعلام: لا استغناء عن أي عامل ولا صحة للتنازل عن تردد الفضائية المصرية

11 اختصاصا .. رئيس الوزراء يحدد مهام وزير الدولة للإعلام

أحمد موسى: منصب وزير الإعلام اليوم أصبح مختلفا عن الماضي

11 مهمة .. أحمد موسى يعلن اختصاصات ومهام وزير الإعلام

الرأي والرأي الآخر .. تعرف على اختصاصات وزير الدولة للإعلام

بشكله الجديد.. تفاصيل انطلاقة برنامج صباح الخير يامصر على 3 قنوات اليوم

ترشيحاتنا

صورة جديدة تثير الجدل.. سر علاقة نجل محامية قتيل فيلا نانسى عجرم بالنجمة

الصحة العالمية تحذر المدخنين.. وتعلن موعد انتهاء فيروس كورونا في العالم.. فيديو

بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا.. انتحار ممرضة إيطالية خوفا من نشر العدوى

الوحيدين اللي هيستفيدوا.. تغريدة لـ نجيب ساويرس عن كورونا.. يقصد مين

سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

ارتفاع قياسي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 9,45%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هينيسي تتحدى بوجاتي.. شاهد كورفيت توين تربو 2020 بقوة 1200 حصان

هناكل ايه النهاردة.. دجاج بخلطة الأرز والبصل وسبانخ مطبوخة ومحشى مشكل.. والحلو: كب كيك جيلي

بعد تشخيص إصابتها بـ كورونا.. انتحار ممرضة إيطالية خوفا من نشر العدوى