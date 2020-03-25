محاولات عدة والمحصلة صفر.. هل ينجح علاج كورونا الأمريكي الجديد ؟

الأنباء عن اكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لم تنقطع منذ بدء الأزمة املا في التوصل إلى علاج فعال لهذا الفيروس الذي يهدد البشرية وينتشر فيما يقرب من 180 دولة حول العالم.

وأعلنت أكثر من جهة بحثية ومؤسسات دوائية كبرى عن التوصل إلى لقاح لعلاج المرض وذلك من خلال تقارير تم تداولها عبر الصحافة العالمية لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية تلك التقارير وطعنت في فعالية اللقاحات التي تم الإعلان عنها.

ولا زالت المحاولات مستمرة حتى اليوم حيث وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الثلاثاء على أول علاج للفيروس التاجي كوفيد 19 الذي أصاب أكثر من 50000 أمريكي، والعلاج مستخلص من بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

العلاج الأمريكي الجديد لـ كورونا

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أعلنت الثلاثاء أن بلازما الدم المتبرع بها من المرضى الذين تم شفاءهم يمكن استخدامها الآن كعلاج للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، وتبرع الدكتور زو مين ، وهو مريض تعافى من كوفيد -19 وقد اجتاز الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ، بالبلازما في مركز دم المدينة في ووهان في مقاطعة هوبي بوسط الصين لأول مرة.

وقال الدكتور أرتورو كاساديفال من كلية الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز لوكالة أسوشيتد برس: "لن نعرف فعالية الأمر حتى نجربه، ولكن الأدلة التاريخية مشجعة"، والآن ستتمكن شبكة من المستشفيات الأمريكية التي تنتظر إذنًا من إدارة الغذاء والدواء لبدء دراسات كبيرة على الحقن كعلاج محتمل للمرضى وكحماية مؤقتة تشبه اللقاح للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة العالي.

3 عقاقير صينية سابقة

قبل أيام أعلن التلفزيون الصيني أن هناك أبحاثا على أكثر من 30 دواء، بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية قد تكون لها فاعلية ضد كوفيد-19.

وعلى الرغم من الإعلان عن فعالية العقاقير الثلاثة في علاج فيروس كورونا المستجد، وفقا لتقارير طبية صينية لكن الأمر لم يتطور لعلاج الحالات الاكثر خطورة حيث أبدت تلك العقاقير فعالية جزئية مع الحالات التي تبدو عليها أعراض أقل خطورة.

عقار مصري يعالج الملاريا

قال الدكتور محيى حافظ عضو لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هذا الفيروس مختلف تمامًا عن الانفلونزا، وأكد أن المواطنين الذين يعانون من مشكلات صحية أكثر عرضة للوفاة بكورونا.

ولفت الدكتور محيى حافظ، إلى أن دواء "كوروكين" "الهيدركس كورين" اثبت انه يساهم فى القضاء على الكورونا مؤكدًا ان هذا الدواء يتم تصنيعه فى بعض الشركات بمصر.





وأكد أن هذا الدواء كان يستخدم فى علاج التهاب المفاصل الروماتيزمى، الملاريا، وأن فرنسا أعلنت ان هذا الدواء منظم للمناعة، وأن مكافحة كورونا تبدأ بتنظيم المناعة.

محاولة فرنسية لمواجهة كورونا

مجموعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية الشهيرة أعلنت الثلاثاء أنّها مستعدة لأن تقدّم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من عقار "بلاكنيل"، المضادّ للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، وقالت سانوفي أن الكمية التي أعلنت عنها كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.