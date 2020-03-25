فيديوجراف | تعليمات جديدة من الصحة بشأن فيروس كورونا

انتشر فيروس كورونا المستجد في مختلف بلدان العالم وأصاب مئات البشر وأودى بحياة الآلاف مما أثار حالة من الرعب وخرج عن سيطرة بعض الدول الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ما اضطر كل البلاد على اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه .

أصدرت وزارة الصحة العديد من التعليمات والمحاذير بهدف منع انتشار فيروس كورونا والتي تبثها يوميا وتعلنها على كافة الأنحاء حتى تصل لجميع المواطنين بجميع فئاتهم ونشرت مؤخرًا عددًا من التعليمات يتعين اتباعها من الجميع.





ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن أحدث تعليمات وتحذيرات وزارة الصحة يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي:



