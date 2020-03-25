الأحبار الفاسدة تحيل 8 مسئولين بالتعليم للتأديبية

احالت النيابة الإدارية 8 مسئولين من وزارة التربية والتعليم، للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة مؤثمة قانونًا في عملية شراء أحبار مجهولة المصدر .





وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 211 لسنة 61 قضائية عليا أن المحالين الثمانية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات والقواعد المالية المقررة.





وكشفت التحقيقات أن م.ع ، مدير إدارة المخازن والمشتريات بديوان وزارة التربية والتعليم خالفت قبل إحالتها للمعاش أحكام المواد 3، 7، 8، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات لعدم إستيفاء وتضمين جميع الشروط التي تحفظ حق الجهة الإدارية عند إعدادها كراسة الشروط والمواصفات مما أدى الى إرساء العطاء على شركات لا ينطبق عليها أحكام القانون وتوريد أصناف من الأحبار مجهولة الهوية





وأعتمدت أ.ف مدير عام الشئون المالية بالوزارة قبل إحالتها للمعاش كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة رغم مخالفتها لأحكام القانون لعدم إستيفاء الشروط التي تحفظ حق جهة عملها طرف الغير مما ترتب عليه توريد أصناف مجهولة الهوية.





وأغفلت أ.خ باحث قانوني بالوزارة وعضو لجنة البت في المناقصة قبل إحالتها للمعاش مطابقة أصول المستندات التي تتمثل في السجل التجاري والبطاقة الضريبية بالصور الضوئية المقدمة من شركة (ليدرز) مما ترتب عليه ترسية العطاء على الشركة بموجب مستندات غير صحيحة.





أكدت النيابة الإدارية أن م.ا. ، معلم أول بالإدارة العامة للإمتحانات وم.م. مدير إدارة المطبعة السرية بالوزارة وم.ع. ، فني طباعة بالمطبعة ومدرسين بمدرسة الطباعة الثانوية بشبرا لم يتحروا الدقة حيال قيامهم بفحص الأحبار الموردة من شركة الجسر.



