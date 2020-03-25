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منوعات

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:56 م
فيروس كورونا ينهي
فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا
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هدير علاء
توفيت شابة بريطانية في الحادية والعشرين من عمرها جراء إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19، وأكدت عائلتها أن الشابة لم تكن تعاني من أي مشاكل صحية أو حالات مرضية من قبل.


ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، الأربعاء، فإنه يُعتقد أن "كلوي ميدلتون" أصغر ضحية في المملكة المتحدة لا تعاني من مشاكل صحية كامنة.


وأعلنت والدتها "ديان ميدلتون"، وهي من مقاطعة "باكينجهامشير" الواقعة جنوب شرق إنجلترا، خبر وفاتها اليوم في منشور شاركته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكانت حريصة في الوقت ذاته على توجيه تحذير بشأن مخاطر فيروس "كورونا"، وحثت على ضرورة عدم الاستهانة بالأزمة، واتباع الإجراءات الوقائية كي يحمي الفرد نفسه والآخرين من الإصابة بالعدوى.


وأكدت أنها تتحدث بناءً على تجربتها الشخصية، حيث إن الفيروس أودى بحياة ابنتها، البالغة من العمر 21 عامًا.


وأشارت إحدى أقارب "كلوي" إلى أن العائلة في حالة صدمة ومازالت لا تصدق ما حدث، مشددة على عدم معاناة الفتاة من مشاكل صحية كامنة.


يذكر أن عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة المتحدة تجاوز 8 آلاف حالة إصابة، كما أودى بحياة نحو 433 شخصًا.
لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا
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