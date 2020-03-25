هاجروا بطريقة غير شرعية وأعادهم الكورونا متخفيين.. رعب فى أسيوط بسبب العائدين من إيطاليا

تعد الهجرة غير الشرعية، سلاحا يهدد حياة أهل أسيوط بفيروس كورونا، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة قامت بالهجرة غير الشرعية من مركز أبنوب إلى إيطاليا وفرنسا واليونان وعاد عدد كبير منهم بطرق غير شرعية أيضا إلى أسيوط بعد انتشار فيروس كورونا في هذه الدول، وتوقف الطرق الشرعية للعودة إلى البلاد مرة اخرى.

قال حسن عبد اللطيف مقيم مدينة أبنوب إن هناك عددا كبيرا عاد من إيطاليا وفرنسا إلى مركز أبنوب مما تسبب في حالة من القلق بين الأهالي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة وأن مركز أبنوب يوجد به عدد كبير من العمالة في إيطاليا وفرنسا منهم من سافر هجرة غير شرعية ومنهم من وفق أوضاعه ولكن هذا لا يمنع القلق لدى الأهالي.

وطالب عبد اللطيف مديرية الصحة باتخاذ تدابير أكثر بمركز أبنوب لمراقبة ورصد العائدين من هذه البلاد للاطمئنان على سلامتهم كإجراء احترازي لعدم نقل الفيروس إلى الآخرين المحيطين بهم.

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وأشار الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط إلى أنه تم عمل خطة تتبع للعائدين من الخارج بمختلف مراكز المحافظة من خلال الرائدات الريفيات وإبلاغ المديرية على مدار الـ24 ساعة لمطابقة البلاغات بالأسماء المسجلة لدى المديرية خاصة وأن هناك أشخاص لم تعد بالطرق الرسمية خاصة من إيطاليا لمواجهة كورونا .

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى أن جميع الحالات التي عادت من إيطاليا هم مسجلين لقدومهم عن طريق المطار بطريقة شرعية ولكن هناك من يقوم بالسفر من إيطاليا ولكن يكون عن طريق الترانزيت في أي دولة مما يبعد الشك عنه مما دفعنا إلى القيام بالدفع بالمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات بالقرى التي يقطنوا بها لإخطار المديرية بأي شخص عائد من السفر ومطابقة الاسم على الأسماء الموجودة في الكشوف حتى يتم التأكد من عودته بطريقة شرعية أو غيرها لتطبيق الحجر المنزلي عليه .

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه جار متابعة 40 شخصًا من إجمالي 380 وافدا بمركز أبنوب لم يستدل عليهم بسبب عدم وجود تليفون أو الرقم مغلق أو خطأ أو عدم وجود عنوان صحيح لافتًا إلى أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط عقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير إدارة أبنوب الصحية ومسئولي الطب الوقائي ومسئولي الأزمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركز أبنوب وباقي المراكز وتحديد أعدادهم وأماكنهم وتبين أن أغلبهم قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولي خلال شهري يناير وفبراير وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أي منهم بفيروس الكورونا باستثناء 40 شخصًا لم يتم التأكد من عناوينهم أو بياناتهم وجارى عمل الاتصالات اللازمة للوصول إلى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطائهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلي لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتي في منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز فضلًا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقي العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة أسمائهم والوصول إليهم.

مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى 47 شخصًا قادمين من الخارج لم تصل أسمائهم على برنامج متابعة القادمين من الخارج بوزارة الصحة والمتصل بالحجر الصحي بجميع مطارات الجمهورية وتم متابعتهم من خلال إدارة الطب الوقائي واتخاذ ما يلزم من إجراءات والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتي بمنازلهم لمدة 14 يومًا، لافتًا إلى إنه في حالة الاشتباه بأي شخص يتم تحويله إلى مستشفى الصدر مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى فضلًا عن متابعة ما يرد من أسماء عن طريق البرنامج أو عن طريق الجهات المعاونة.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم متابعة جميع الوافدين القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية وخاصة التي شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والبالغ عددهم 340 شخصًا من إجمالي 380 وافد بمركز أبنوب خلال الفترة الماضية تم تسجيلهم على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة لافتًا إلى اتخاذ إجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين وإتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة في هذا الشأن وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رفعت استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية) ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.