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اقتصاد

بنوك أبوظبي تطلق 17 مبادرة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء 25/مارس/2020 - 04:19 م
بنوك أبوظبي
بنوك أبوظبي
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وكالات
أعلن كل من بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري بالتعاون مع "دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية" عن إطلاق حزمة شاملة من المبادرات لدعم مجتمع وقطاع الأعمال خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي.

وتشمل حزمة التعاون 17 مبادرة مالية انقسمت إلى 10 مبادرات للأفراد و 7 مبادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي بـ"تويتر": تماشيًا مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد، أعلنت بنوك أبوظبي الرائدة – بنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري – بالتعاون مع دائرة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية عن إطلاق حزمة شاملة من المبادرات لدعم مجتمع أبوظبي وقطاع الأعمال خلال هذه الفترة من عدم اليقين الاقتصادي.
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