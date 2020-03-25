وفاة 156 حالة.. أعلى زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا فى سنغافورة

أعلنت سنغافورة، اليوم الأربعاء، تسجيل أعلى زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا.





وسجلت سنغافورة، 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي توفى حتى الآن 156 حالة جراء هذا الوباء.





وتعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا بـ "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.